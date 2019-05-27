Коломойський оцінив можливість конфлікту із Зеленським і згадав про Богдана

Президент України Володимир Зеленський після виборів перепросив Ігоря Коломойського, за те що "забрав" Андрія Богдана. Водночас українських олігарх не ображається на Зеленського через те, що той від нього відсторонюється.

При цьому Коломойський вважає, що така позиція нового гаранта є "не на користь", пише "Українська правда".

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"Тому що громадська думка, журналісти і все інше. Я думаю, що це не на користь. Немає питань. Ми готові до такого повороту подій. Але без образ, я не ображаюся", – пояснив олігарх.

Однак бізнесмен впевнений, що конфлікту із Володимиром Зеленським у нього не буде, оскільки вони"ніде не перетинаються".

Я взагалі думаю, що він не буде нічиїм ворогом. Ну, крім тих, хто цього заслужив. Але ж він не правоохоронець і не суддя. Я думаю, що він не буде втручатися ні в судову систему, ні в правоохоронну. Він гарант Конституції, це набагато вище і почесніше,

– сказав він.

Також на запитання журналіста про подяку з боку Зеленського за підтримку після виборів Коломойський відповів, що її отримав хіба що через"1+1".

"Подякував? Ні. "Спасибі, Ігор Валерійович, за моє щасливе дитинство"? Ні, такого не було. Був вдячний, що було хороше співробітництво з телеканалом", – відповів олігарх.

Водночас, за словами бізнесмена, теперішній президент попросив вибачення за юриста (Коломойського – 24 канал) Андрія Богдана.

"Сказав: "Вибачте, що я у вас забрав Богдана, але він був локомотивом нашої кампеленського. Це було 21-го або 22-го квітня. Коли був фантастичний результат. З Богданом я спілкувався весь час,

– розповів Коломойський.

При цьому він додав, що із Богданом"є незавершені питання, які теж вимагають часу".

Зазначимо, Андрій Богдан став керівником Адміністрації Президента України Володимира Зеленського. Водночас він заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність. Однак вже 23 травня на сайті президента України зареєстрували петицію з вимогою звільнити його з посади голови АП – і вона вже набрала необхідну кількість голосів.

Ким і де працював Андрій Богдан:

Богдан працював на високих посадах в уряді Азарова за часів екс-президента Віктора Януковича.

У березні 2010-го Богдан став заступником міністра Кабінету міністрів — урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. У 2013-му Азаров призначив Богдана уповноваженим Кабміну у сфері боротьби з корупцією.

Після Революції Гідності та відставки уряду Азарова у березні 2014 року Андрія Богдана звільнили.

Навесні у 2014 році він став радником тодішнього губернатора Дніпропетровської області, олігарха Ігоря Коломойського.

Що не так із призначенням Богдана головою АП?У 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте сам голова АП переконує, що при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП є нібито цілком законним.



Цей факт спростовує авторка проекту закону про люстрацію Тетяна Козаченко. За її словами, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2-ій статті закону "Про очищення влади". І там чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента.