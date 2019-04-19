Коломойский рассказал о последствиях отмены национализации "Приватбанка"

Бывший совладелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил, что ему все равно, как отмена национализации банка повлияет на операционную деятельность финансового учреждения. Однако бизнесмен убежден, что после смены менеджмента банка его сегодняшние руководители понесут уголовную ответственность.

"Я не руковожу "Приватбанком", поэтому мне все равно. Надеюсь, что пока никак (не повлияет отмена национализации на операционную деятельность "Приватбанка", – ред.)", – сказал Коломойский в интервью "Экономической правде".

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А потом изменится менеджмент и воздастся тем, кто сегодня руководит "ПриватБанком" и наносит государству ущерб. Воздастся – это они понесут уголовную ответственность и сядут в тюрьму на долгие годы,

– убежден экс-совладелец банка.

Он обвинил сегодняшних руководителей "Приватбанка" в том, что они тратили государственные деньги, несмотря на судебные запреты. Коломойский отметил, что подразумевает затраты на аудиторов, юристов, расследователей.

На тезис журналиста о том, что ренационализация "Приватбанка" невозможна, ведь банк не может вернуть 155,4 миллиарда гривен, бизнесмен сказал: "Как влили ОВГЗ (ценные бумаги, – ред.), Так пусть и заберут обратно. Эти бумаги лежат у банка на спецсчете".

"Приватбанк" убыточный, и если бы не проценты по ОВГЗ, то он бы "зарабатывал" минус 400 миллионов долларов. За счет процентов банк получает около 15-16 миллиардов гривен (около 600 миллионов долларов). Процентов хватает на то, чтобы покрыть убытки банка и показать будто бы прибыль,

– заверил Коломойский.

Кстати, в начале апреля Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк", а требует только вернуть ему капитал в 2 миллиарда долларов. После смены власти в Украине бизнесмен ожидает "справедливого суда".

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18 апреля Окружной админсуд Киева отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

В суде объяснили свое решение тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

Национальный банк и Министерство финансов Украины уже заявили, что планируют обжаловать в суде решение об отмене национализации "Приватбанка".

Представители "Приватбанка" утверждают, что отмена его национализации никак не повлияет на вкладчиков банка и на его работу.

Кстати, все трое судей, которые отменили национализации "Приватбанка", оказались недобросовестными. Это судья Игорь Качур и судьи Владимир Келеберда и Виталий Амельохин.

Почему произошла национализация "Приватбанка"?​ "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка", то есть перевода банка в собственность государства. Это сделали, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы, экономики в целом и сохранить деньги вкладчиков банка. Правительство тогда сослалось на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной. На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.