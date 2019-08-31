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      Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после выборов

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      Коломойский встречался с Порошенко после выборов
      Коломойский встречался с Порошенко после выборов / ukrainianwall.com

      Украинский олигарх Игорь Коломойский имел встречу с пятым Президентом Украины Петром Порошенко после завершения избирательной кампании. Бизнесмен рассказывает, что поговорили "уважительно о жизни".

      Встреча Коломойского и Порошенко состоялась в Киеве, об этом бизнесмен рассказал в интервью Цензор.НЕТ. Он объясняет, что эта встреча была "обычная, не частная".

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      Состоялась она в Киеве – "в частном домовладении".

      Мы с ним ни о чем не договаривались, ничего не это самое. Мы просто поговорили. О жизни. Почтительно. Как он чувствует себя в роли не президента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает,
      – рассказал олигарх.

      В то же время Коломойский считает, что в прежних претензиях к нему со стороны Порошенко не было ничего личного.

      "Так он же меня не преследовал. В этом же и вопрос. Не было преследований. Не было против меня выдвинуто никаких обвинений, не было подозрений. Так, были фактовые уголовные дела. Ничего личного", – пояснил он.

      Отметим, второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Менее чем за месяц, в ночь 16 мая, Игорь Коломойский вернулся в Украину после почти двухлетнего отсутствия. До этого он жил в Швейцарии и Израиле.

      Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины – в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Игорь Коломойский
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      Новости за 31 августа
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