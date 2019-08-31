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      Коломойський розповів про зустріч із Порошенком після виборів

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      Коломойський зустрічався із Порошенком після виборів
      Коломойський зустрічався із Порошенком після виборів / ukrainianwall.com

      Український олігарх Ігор Коломойський мав зустріч з п’ятим Президентом України Петром Порошенком після завершення виборчої кампанії. Бізнесмен розповідає, що поговорили "шанобливо про життя".

      Зустріч Коломойського і Порошенка відбулася в Києві, про це бізнесмен розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ. Він пояснює, що ця зустріч була "звичайна, не приватна". 

      Це цікаво: Коломойський готовий судитися зі Світовим банком та ЄБРР

      Відбулась вона у Києві – "у приватному домоволодінні".

      Ми з ним ні про що не домовлялися, нічого не це саме. Ми просто поговорили. Про життя. Шанобливо. Як він почувається в ролі не президента, наприклад, які у нього відчуття. Нормально. Звикає,
      – розповів олігарх.

      Водночас Коломойський вважає, що в колишніх претензіях до нього з боку Порошенка не було нічого особистого.

      "Так він же мене не переслідував. У цьому ж і питання. Не було ж переслідувань. Не було проти мене висунуто жодних звинувачень, не було підозр. Так, були фактові кримінальні справи. Нічого особистого", - пояснив він.

      Зазначимо, другий тур виборів президента України відбувся 21 квітня. Менш ніж за місяць, у ніч 16 травня, Ігор Коломойський повернувся в Україну після майже дворічної відсутності. До цього він жив у Швейцарії та Ізраїлі.

      Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Ігор Коломойський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини політики
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