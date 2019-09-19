Коломойский сам создал условия для обвинений, – Данилюк о поджоге дома Гонтаревой
Заявлениями в прессе олигарх Игорь Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома Валерии Гонтаревой.
Такое мнение высказал секретарь СНБО Александр Данилюк. Он считает, что порча имущества экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой является целенаправленной травлей с целью запугивания и несет огромную угрозу репутации страны, сообщает "Новое время".
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По мнению политика, подобная ситуация очень опасна и может привести к дестабилизации в стране.
Я не верю, что это делалось бессознательно, без понимания последствий. Это ящик Пандоры. Волну внесудебных расправ легко начать, но очень трудно остановить,
– подчеркнул он.
"Понятно, что причастность к этим преступлениям должна быть доказана уполномоченными органами, однако некоторые из которых – политически ангажированные", – добавил Данилюк.
По его словам, после подобных событий всегда ожидают публичных заявлений – и их было достаточно. "Но вес таких заявлений сейчас минимальный – нужны действия", – сказал он. В комментарии "НВ" Данилюк отметил: он в отдельном обращении прояснит, что имеет в виду.
Нападения на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала
В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью преследует череда несчастий. Так, сначала бывшую руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Затем женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь вроде дотла выгорел дом под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских помещениях и заявлений самого политика об угрозах.
Что известно о Гонтаревой и Коломойском
В начале августа 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву, живущую в Лондоне, на допрос в качестве подозреваемого по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, в то же время ждет следователей в Лондоне.
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Также олигарх Игорь Коломойский собирается судиться с экс-главою Нацбанка Валерией Гонтарева. Сейчас он консультируется с юристами и находится "на стадии предсудебной подготовки".