15:14
19 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, 18 вересня
      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
      Вєсті.UA
      21:28, 18 вересня
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, 18 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Коломойський сам створив умови для звинувачень, – Данилюк про підпал будинку Гонтаревої

      824 Читать новость на русском
      Олександдр Данилюк
      Олександдр Данилюк / gettyimages

      Заявами в пресі олігарх Ігор Коломойський сам створив умови для звинувачень в причетності до підпалу будинку Валерії Гонтаревої.

      Таку думку висловив секретар РНБО Олександр Данилюк. Він вважає, що псування майна ексглави НБУ Валерія Гонтаревої є цілеспрямованою цькуванням з метою залякування і несе величезну загрозу репутації країни, повідомляє "Новое время".

      Читайте також: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

      На думку політика, подібна ситуація дуже небезпечна і може призвести до дестабілізації в країні.

      Я не вірю, що це робилося несвідомо, без розуміння наслідків. Це скриня Пандори. Хвилю позасудових розправ легко почати, але дуже важко зупинити,
      — підкреслив він.

      "Зрозуміло, що причетність до цих злочинів повинна бути доведена уповноваженими органами, однак деякі з яких – політично заангажовані", – додав Данилюк.

      За його словами, після подібних подій завжди чекають публічних заяв – і їх було достатньо.

      Але вага таких заяв зараз мінімальна – потрібні дії,
      – сказав секретар РНБО.

      У коментарі "НВ" Данилюк зазначив: він в окремому зверненні прояснить, що має на увазі.

      коломойський гонтарева підпал будинку нбу
      Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу

      Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер начебто до тла вигорів маєток під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози.

      Що відомо про Гонтареву та Коломойського

      На початку серпня 2019 року ГПУ викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Читайте також: Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна

      Також олігарх Ігор Коломойський збирається судитися з ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою. Зараз він консультується з юристами та перебуває "на стадії передсудової підготовки".

      blog_ava
      Залишилось жити кілька днів: що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      36498
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Олександр Данилюк Валерія Гонтарева Підпал будинку Гонтаревої НБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сьогодні , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 88
      Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      сьогодні , 14:30 Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      Віталій Шабунін 180
      Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      сьогодні , 14:02 Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      Яніна Ткачук 1659
      Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      сьогодні , 12:00 Формула Штайнмайера – российский сценарий выполнения "Минска"
      Павло Казарін 530
      "Шахрайки з Уолл-Стріт": кримінальна комедія про стриптизерок
      сьогодні , 11:30 "Шахрайки з Уолл-Стріт": кримінальна комедія про стриптизерок
      Юлія Ліпенцева 707
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук