Коломойський сам створив умови для звинувачень, – Данилюк про підпал будинку Гонтаревої

Заявами в пресі олігарх Ігор Коломойський сам створив умови для звинувачень в причетності до підпалу будинку Валерії Гонтаревої.

Таку думку висловив секретар РНБО Олександр Данилюк. Він вважає, що псування майна ексглави НБУ Валерія Гонтаревої є цілеспрямованою цькуванням з метою залякування і несе величезну загрозу репутації країни, повідомляє "Новое время".

Читайте також: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

На думку політика, подібна ситуація дуже небезпечна і може призвести до дестабілізації в країні.

Я не вірю, що це робилося несвідомо, без розуміння наслідків. Це скриня Пандори. Хвилю позасудових розправ легко почати, але дуже важко зупинити,

— підкреслив він.

"Зрозуміло, що причетність до цих злочинів повинна бути доведена уповноваженими органами, однак деякі з яких – політично заангажовані", – додав Данилюк.

За його словами, після подібних подій завжди чекають публічних заяв – і їх було достатньо.

Але вага таких заяв зараз мінімальна – потрібні дії,

– сказав секретар РНБО.

У коментарі "НВ" Данилюк зазначив: він в окремому зверненні прояснить, що має на увазі.



Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу

Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили , тепер начебто до тла вигорів маєток під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози.

Що відомо про Гонтареву та Коломойського

На початку серпня 2019 року ГПУ викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

Читайте також: Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна

Також олігарх Ігор Коломойський збирається судитися з ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою. Зараз він консультується з юристами та перебуває "на стадії передсудової підготовки".