Коломойський сам створив умови для звинувачень, – Данилюк про підпал будинку Гонтаревої
Заявами в пресі олігарх Ігор Коломойський сам створив умови для звинувачень в причетності до підпалу будинку Валерії Гонтаревої.
Таку думку висловив секретар РНБО Олександр Данилюк. Він вважає, що псування майна ексглави НБУ Валерія Гонтаревої є цілеспрямованою цькуванням з метою залякування і несе величезну загрозу репутації країни, повідомляє "Новое время".
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На думку політика, подібна ситуація дуже небезпечна і може призвести до дестабілізації в країні.
Я не вірю, що це робилося несвідомо, без розуміння наслідків. Це скриня Пандори. Хвилю позасудових розправ легко почати, але дуже важко зупинити,
— підкреслив він.
"Зрозуміло, що причетність до цих злочинів повинна бути доведена уповноваженими органами, однак деякі з яких – політично заангажовані", – додав Данилюк.
За його словами, після подібних подій завжди чекають публічних заяв – і їх було достатньо.
Але вага таких заяв зараз мінімальна – потрібні дії,
– сказав секретар РНБО.
У коментарі "НВ" Данилюк зазначив: він в окремому зверненні прояснить, що має на увазі.
Напади на Гонтареву та її рідних / інфографіка 24 каналу
Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер начебто до тла вигорів маєток під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози.
Що відомо про Гонтареву та Коломойського
На початку серпня 2019 року ГПУ викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.
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Також олігарх Ігор Коломойський збирається судитися з ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою. Зараз він консультується з юристами та перебуває "на стадії передсудової підготовки".