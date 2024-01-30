О дискриминации по признаку пола в отношении женщины-депутата Коломыйского городского совета стало известно Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Он отметил, что к нему обратилась сама пострадавшая.
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Детали инцидента
Как рассказал Дмитрий Лубинец, во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре 2023 года секретарь употребил высказывания, что унижают женщину, нарушают ее право на уважение к чести достоинства и влияют на деловую репутацию как депутата городского совета. Из сети стало известно, что он назвал коллегу "ведьмой".
После заседания к омбудсмену обратилась сама пострадавшая, после чего было открыто производство по этому делу. Вопросы неэтичного поведения секретаря рассмотрели на заседании Постоянной комиссии при присутствии обеих сторон. В результате мужчину уволили.
По результатам принятия мер, назначенных Постоянной комиссией, приняли решение Коломыйского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Коломыйского городского совета,
– сообщил Лубинец.
Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что любой вид дискриминации — это нарушение прав человека.
Состоявшееся на заседании Коломыйского горсовета: смотрите видео
Скандалы с депутатами
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