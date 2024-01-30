Про дискримінацію за ознакою статі стосовно жінки-депутата Коломийської міської ради стало відомо Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю. Він зазначив, що до нього звернулася сама постраждала.

Дивіться також "Який букет – такий і МІНуЕТ": на Київщині виник скандал через сексистську рекламу на білборді

Деталі інциденту

Як розповів Дмитро Лубінець, під час засідання Коломийської міської ради у листопаді 2023 року секретар вжив висловлювання, що принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради. З мережі стало відомо, що він назвав колегу "відьмою".

Після засідання до омбудсмена звернулася сама постраждала, після чого було відкрито провадження за цією справою. Питання неетичної поведінки секретаря розглянули на засіданні Постійної комісії за присутності обох сторін. У результаті чоловіка звільнили.

За результатами вжиття заходів, призначених Постійною комісією, ухвалили рішення Коломийської міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради,

– повідомив Лубінець.

Уповноважений з прав людини наголосив, що будь-який вид дискримінації — це порушення прав людини.

Що відбулося на засіданні Коломийської міськради: дивіться відео

Скандали з депутатами