Колонна для эвакуации из Киевской области уже выехала: красноречивое видео

В среду, 9 марта, должна состояться эвакуация мирного населения из Киевской области. Первая колонна выехала примерно в 12:30.

Как сообщили в ГСЧС, первая колонна уже выехала для эвакуации.

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Ранее Россия согласовала гуманитарные коридоры на ряде направлений. Они будут открытыми 9 марта от 9 до 21 часа.

Так, "зеленый коридор" пройдет на таких направлениях:

Энергодар – Запорожье;

Сумы – Полтава;

Мариуполь – Запорожье;

Волноваха – Покровск;

Изюм – Лозовая;

из Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля – в Киев. Маршрут пройдет через Стоянку и Белгородку.

Обратите внимание! Карту маршрутов, по которым будут эвакуировать людей в Киевской области, – смотрите здесь.

Колонна для эвакуации из Киевской области уже выехала: смотрите видео

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