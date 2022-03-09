Колонна гумпомощи с лекарствами и продуктами из Запорожья в Энергодар не доехала

Российская орда, встретив сильное сопротивление украинской армии, пытается сломить людей гуманитарной катастрофой. Враг помешал получить помощь жителям Энергодара в Запорожской области.

С Энергодара двинулась эвакуационная колонна

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух. Он отметил, что колонна гуманитарной помощи с лекарствами и продуктами из Запорожья в Энергодар не доехала.

К теме Людей из Энергодара эвакуируют в Запорожье, также организуют гумкоридор

Гуманитарная помощь была полностью подготовлена ​​и состояла из автобусов и 5 грузовиков. Украинские военные пропустили колонну.

Зато оккупанты не пустили транспорт с гуманитарным грузом дальше Васильевки. Старух отметил, что из Энергодара двинулась эвакуационная колонна с людьми.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!