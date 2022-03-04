Колонна металлолома: мэр Бучи показал, где ВСУ остановили врага
Источник:фейсбук Сергея Оратовского
Вооруженные силы Украины остановили колонну врага в городе Буча Киевской области.
Кадры разбитой техники оккупанта показал мэр Бучи Анатолий Федорук.
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Он отметил, что на видео изображены результаты вторжения России и работа наших Вооруженных сил.
Конечно, частный сектор, который был расположен рядом, был поврежден, но все отстроим. Все живы и здоровы. ВСУ хорошо отработали,
– подчеркнул Анатолий Федорук.
ВСУ остановили врага в Буче: смотрите видео
В Генштабе ВСУ 4 марта сообщили, что армия российского захватчика проводит наступательную операцию на Северском направлении. Враг хочет продвинуться к Киеву и Броварам.
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