Колонна металлолома: мэр Бучи показал, где ВСУ остановили врага

4 марта 2022 , 08:33
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Источник:

фейсбук Сергея Оратовского

Вооруженные силы Украины остановили колонну врага в городе Буча Киевской области.

Кадры разбитой техники оккупанта показал мэр Бучи Анатолий Федорук.

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Он отметил, что на видео изображены результаты вторжения России и работа наших Вооруженных сил.

Конечно, частный сектор, который был расположен рядом, был поврежден, но все отстроим. Все живы и здоровы. ВСУ хорошо отработали,
– подчеркнул Анатолий Федорук.

ВСУ остановили врага в Буче: смотрите видео

 

В Генштабе ВСУ 4 марта сообщили, что армия российского захватчика проводит наступательную операцию на Северском направлении. Враг хочет продвинуться к Киеву и Броварам.

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Автор: Альона Захарова