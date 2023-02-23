Обычная ДРГ, которую уничтожат через 20 минут, – ОПУ о вражеской колонне возле Черниговщины

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину было замечено движение колонны российской техники вблизи границы в Черниговской области. Россия хочет совершить провокацию у своей границы, но их планы уже известны, а Украина сможет уничтожить "колонку" за 20 минут.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Россия настолько отсталая страна, что там не понимают, что все их провокации, напоминающие детский сад, фиксируются.

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Провокация по-детски

Михаил Подоляк пояснил, что история с "провокацией" у украинской границы в Черниговской области наглядно демонстрирует инфантильность России во всех вопросах.

Россия, вероятно, хочет обвинить Украину в нарушении территориальной целостности и именно поэтому собрала у границы колонну техники и военных без опознавательных знаков.

Подоляк сравнил эту идею с детскими провокациями в стиле "третий рейх", когда нацистская Германия оккупировала Судеты в Чехословакии перед Второй мировой войной.

Вы понимаете, насколько отсталая страна под названием Российская Федерация, которая в информационную эру, когда все фиксируется, все видно, хочет устроить эти детские провокации в стиле а-ля второй рейх, то есть нацистский рейх? То есть мы зайдем в Чехию и скажем, что это чехи спровоцировали что-нибудь для того, чтобы мы потом зашли и забрали Судеты,

– сказал Подоляк

Он также отметил, что у границы Украины в Черниговской области сосредоточена не большая колонна, а "маленькая никчемная колонка", которую ВСУ смогут уничтожить за 20 минут. Подобные ДРГ периодически провоцируют Украину в Сумской области.

Ударных группировок нет

Михаил Подоляк рассказал, что существенных ударных группировок на территории Беларуси нет. При этом Украина видит, как Беларусь помогает России.

Мы видим, что полигон используются, ремонтные базы используются, лечебные учреждения используются для поддержки российской армии, воздушное пространство используется для поднятия МИГ-31. Вся техника, которая была расконсервирована в Беларуси, передается россиянам, которые идут на Донецком, Луганском направлении.

– сказал Михаил Подоляк.

Также он подчеркнул, что Беларусь передает россиянам топливо, а Мозырьский нефтеперерабатывающий завод работает фактически на войну.

Что означает "ударная группировка"

По словам Подоляка, существует конкретное количество техники и живой силы, как можно охарактеризовать как ударную.

Группировка – это конкретное количество, 30 – 70 тысяч военнослужащих, это определенное количество бронетехники, это точно не 10 машин, а скорее полторы тысячи единиц любой тяжелой и легкой бронетехники. Это гораздо больше машин снабжения, в частности топливных заправщиков. Это огромное количество артиллерии, в том числе систем РСЗО и т.д.

– сказал советник главы Офиса Президента.

Всего этого, по словам Подоляка, украинская разведка не видит, поэтому есть понимание того, что именно происходит на территории Беларуси и как на это должна реагировать Украина.

Ответственность настанет для всех

Михаил Подоляк, ссылаясь на выступление Джо Байдена в Польше, заверил, что все причастные к преступлениям против Украины будут либо ликвидированы, либо привлечены к ответственности юридически. Поэтому всем, кто еще сомневается и думает, что сможет заниматься провокациями и ему за это ничего не будет, Подоляк посоветовал порвать паспорт россиянина и бежать куда-то в Сибирь, где никто не найдет.

Все будут либо физически уничтожены, либо в любом случае юридически привлечены к ответственности. Эта война иначе никогда не закончится, пока не сядут на скамью подсудимых все россияне, так или иначе дававшие приказы. Прежде всего, я имею в виду руководителей определенных воинских частей, включая представителей политической элиты, – подытожил Подоляк.

Что известно о русской колонне возле Черниговщины

Разведка зафиксировала движение вражеской техники и военных в форме без опознавательных знаков, похожих на пиксель ВСУ.

На 23 февраля этой колонны уже нет, но Украина готова к любому развитию событий, поскольку от врага можно ждать чего угодно.

Вероятно, что Россия или Белоруссия хотят обвинить в чем-то Украину.