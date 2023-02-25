Это было условием Лукашенко – Жданов о возможной операции россиян под чужим флагом
Россия продолжает генерировать абсурдные идеи для продолжения войны и втягивания в нее белорусских войск. В этот раз они могут совершить операцию под чужим флагом и сделать вид наступления ВСУ на Беларусь.
Об этом во время стрима на своем ютуб канале рассказал военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 Канал. По его мнению, колонна техники без опознавательных знаков, замеченная украинской разведкой вблизи границы с Черниговской областью, может принадлежать частной военной компании.
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Россияне ищут повод втянуть Беларусь в войну
Олег Жданов считает, что загадочная колонна может быть использована Россией для провокации Белоруссии. Он объяснил это недавним заявлением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который сказал, что вступит в войну только в том случае, если украинские солдаты вступят на белорусскую территорию.
Не дождавшись наступления Украины на Беларусь, Россия может это сделать: смотрите видео
Военный эксперт считает, что эта колонна хочет ударить по территории Беларуси и ее войскам, которые находятся на прикрытии границы, спровоцировав таким образом ответ на Украину.
Потому что именно такое условие Лукашенко сформулировал для вступления Беларуси в войну против Украины на стороне России. Только если украинский солдат переступит границу и придется убивать, как он сказал "моих людей",
– отметил Жданов.
По мнению военного эксперта, Россия может решиться на такую операцию. В таком случае подразделение, которое это будет выполнять, может быть из какой-либо частной военной кампании, поскольку армейские структуры вряд ли на это пойдут.
Россия мечтает о привлечении белорусской армии к войне
- Рашисты не оставляют попыток приобщить белорусов к войне с Украиной. На этот раз они могут "атаковать" Беларусь под флагом Украины, чтобы притвориться, что Украина напала на Беларусь.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко полностью поддерживает путинский режим и пренебрежительно высказывается в адрес украинцев, но при этом не решается направить свою армию на войну.
- Украина готовится к возможному повторному вторжению российских войск со стороны Беларуси, но в разведке сообщают, что пока ударных группировок там нет. Одновременно 2 километровую зону вдоль границы с Россией и Беларусью решили заменять.