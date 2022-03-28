Колонну автобусов из Запорожья снова не пускают в Бердянск

Оккупанты снова заблокировали проезд эвакуационных автобусов в Бердянск. Транспорт стоит на бердянском кольце, а люди идут к нему пешком.

Как сообщили в одном из местных телеграм-каналов, колонна автобусов ехала из Запорожья.

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Из-за коварных действий оккупантов эвакуационный транспорт вынужден ждать людей на Бердянском кольце. Как и в прошлый раз люди не стали ждать и пошли садиться в автобусы, которые стоят на трассе.

Пустят ли колонну в Бердянск неизвестно, поэтому все, кто хочет выехать в Запорожье, могут сами дойти до автобусов, которые стоят на Бердянском кольце (в сторону Токмака),

– говорится в сообщении.

Добавим, что из города Энергодар в понедельник, 28 марта, состоится эвакуация мирных людей. Выехать в Запорожье можно будет на личном транспорте.

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