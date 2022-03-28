Як повідомили в одному з місцевих телеграм-каналів, колона автобусів їхала із Запоріжжя.

Важливо Евакуація маріупольців: у Бердянську діють безкоштовне дозаправлення та гуманітарні штаби

Через підступні дії окупантів евакуаційний транспорт змушений чекати людей на бердянському кільці. Як і минулого разу люди не стали чекати і пішли сідати в автобуси, які стоять на трасі.

Чи пустять колону до Бердянська невідомо, тому всі, хто хоче виїхати до Запоріжжя, можуть самі дійти до автобусів, які стоять на бердянському кільці (у бік Токмака),

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що з міста Енергодар у понеділок, 28 березня, відбудеться евакуація мирних людей. Виїхати у Запоріжжя можна буде на приватному транспорті.