Колоссальная поддержка: какую помощь Украине уже оказали партнеры
Источник:Генштаб ВСУ
Украину в ее борьбе сейчас поддерживает чуть ли не весь цивилизованный мир. Наши международные партнеры уже оказали огромную материальную помощь и продолжают это делать.
Международная поддержка Украины
Вооруженные Силы Украины очень благодарны всем государствам, их народам и правительствам, которые оказывают военную помощь и поддерживают независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Все это – во время захватнической войны России в Украине.
Внимание Новое обращение Зеленского к украинцам
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Европейский Союз
Впервые за все время Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и другого оборудования находящейся под атакой стране.
"Это поворотный момент", – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также страны Европейского союза согласились предоставить Украине боевые самолеты для "героической украинской армии, которая яростно противостоит российским захватчикам", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Дания
Дания передает Украине противотанковое оружие для борьбы с российской армией. Это переносные противотанковые ракеты, которые можно использовать на более коротких дистанциях, в том числе против бронетехники.
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Бельгия
Бельгия предоставит дополнительно автоматическое и противотанковое оружие.
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Швеция
Из Швеции в Украину отправят полевые пайки, шлемы, бронежилеты и одноразовые противотанковые гранатометы.
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Финляндия
Финляндия увеличит свою помощь Украине, а также предоставит военное защитное снаряжение для помощи стране:
- автоматы;
- патроны к штурмовым винтовкам;
- однозарядное противотанковое вооружение;
- бронежилеты;
- шлемы.
Правительство Финляндии также предоставило Эстонии лицензию на реэкспорт в Украину артиллерийских орудий и боеприпасов к ним, которые Эстония ранее приобрела у Финляндии.
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Норвегия
Несмотря на то, что Норвегия проводит строгую политику относительно экспорта военной техники, правительство решило, что страна предоставит Украине противотанковое оружие M72.
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Люксембург
"В знак солидарности и поддержки Украины в ее борьбе против российского вторжения правительство Люксембурга решило поставить противотанковые средства, патроны, внедорожники и палатки", – сказал минобороны Франсуа Бауш.
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Нидерланды
Нидерланды поставят в Украину ракеты противовоздушной обороны и противотанковые системы. Также в Украину направляют противовоздушные комплексы Stinger и противотанковые Panzerfausts. Первая отправка прошла 28 февраля.
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Австралия
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия предоставит Украине ракеты, боеприпасы и другую военную технику для борьбы с российскими захватчиками.
"Подавляющее большинство из этого будет в летальной категории. Мы говорим о ракетах, мы говорим о боеприпасах, мы говорим о поддержке их в защите собственной родины – Украины, и мы будем делать это в партнерстве с НАТО", – заметил Моррисон.
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Чехия
Чехия тоже присылает помощь украинским воинам. Утром она пересекла чешско-польскую границу и продолжила путь к месту назначения. Готовят и другие отправки.
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Канада
Канада предоставит Украине противотанковое вооружение и модернизированные боеприпасы для поддержания борьбы против российского вторжения. Также запретит импорт российской сырой нефти.
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Словацкая Республика
Словакия передаст Украине артиллерийские боеприпасы и топливо.
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Словения
Словения планирует предоставить Украине шлемы для военных, винтовки и боеприпасы для помощи в отпоре вооруженной агрессии РФ.
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Германия
Правительство Германии предоставит Киеву противотанковое вооружение и переносные ракетно-зенитные комплексы. Противотанковые и противовоздушные ракеты из Германии в ближайшие часы уже должны быть в Украине.
Кстати Несмотря на угрозы России: первая партия оружия от Германии прибудет в считанные часы
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Румыния
Правительство Румынии решило отправить в Украину боеприпасы и военную технику, а также выразило готовность принять раненых из соседней страны.
Кроме боеприпасов и военной техники (бронежилеты, каски), Румыния также поможет Украине топливом и вторым траншем медицинского оборудования и медикаментов более чем на 3 миллиона евро. Правительство Румынии также выразило готовность принять раненых украинцев в военных госпиталях.
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Польша
Колонна с боеприпасами, которые Польша передала Украине, уже поступила.
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Литва
Литовские солдаты передали украинской армии большое количество автоматических винтовок, орудий, касок и бронежилетов. Литва является одним из тех государств, которые оказывают военную помощь Украине уже во время войны.
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США
Госсекретарь США в соответствии с полномочиями президента санкционировала беспрецедентное третье президентское привлечение до 350 миллионов долларов для немедленной поддержки обороны Украины.
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Латвия
23 февраля в Украину из Латвии доставили зенитно-ракетные комплексы для усиления противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в случае эскалации российской военной агрессии.
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Эстония
Эстония привезла военную помощь, в том числе противотанковое вооружение.
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