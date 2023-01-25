Колумбия не будет предоставлять оружие Украине по просьбе США

Весь мир оказывает мощную поддержку Украине. Однако Колумбия отказывается предоставлять оружие нашему государству.

Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро. По его словам, оружие Украине не отправят, даже несмотря на просьбы США.

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Колумбия отказывается помогать Украине

Петро подчеркнул, что их конституция предусматривает мир, поэтому вооружение останется в Колумбии, а сама страна не занимает какую-либо сторону.

В последние годы Колумбия покупала российскую военную технику, вертолеты для своих целей внутри страны. Для своих целей внутри страны этот материал есть, есть проблемы с обслуживанием, поэтому помощь сейчас невозможна,

– отметил президент.

Он добавил, что Колумбия "с миром", поэтому в этой войне против Украины не будет применяться их оружие.

Власти Колумбии признали войну в Украине геноцидом

В апреле 2022 года бывший президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявлял о готовности его страны сыграть главную роль в обеспечении Европы энергоресурсами. Он был убежден, что ему удастся помочь ЕС отказаться от российской энергии.

Также Дуке поддерживал позицию Джо Байдена по зверствам россиян в Украине.