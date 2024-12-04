Критик помощи Украине Десантис может стать новым кандидатом на пост главы Пентагона, – WSJ

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса как "запасного" кандидата на должность главы Пентагона. Он может заменить ветерана и телеведущего Fox News Пита Гегсета.

Гегсет может не выдержать дальнейшей проверки необходимой для назначения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal, имеющие информацию из источников, близких к команде Трампа.

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Почему главой Пентагона рассматривают Десантиса

Сейчас обсуждения находятся на начальной стадии, однако Трамп уже упомянул Десантиса в разговорах с гостями в своем клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

При этом Десантис не является окончательным выбором. Если Гегсета не утвердят, Трамп может выбрать другую кандидатуру. Среди потенциальных претендентов также называют Элбриджа Колби, бывшего чиновника Пентагона и соратника избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, или сенатора Джони Эрнст из Айовы.

Какова позиция Десантиса относительно войны в Украине

Ранее Рон Десантис выражал скепсис относительно поддержки Украины. В сентябре 2023 года он заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО, называя это невыгодным для США. Также он утверждал, что помощь Украине в войне, начатой Россией, не в интересах Соединенных Штатов, и назвал конфликт "территориальным спором".

Десантис выступил против предоставления ВСУ истребителей F-16 и ракет большой дальности. В ответ МИД Украины пригласил его посетить страну, "чтобы глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые оно представляет для интересов США"