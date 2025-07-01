Мужественный воин, настоящий офицер и командир, – 110 бригада о гибели полковника Захаревича

Во вторник, 1 июля, погиб полковник Сергей Захаревич, командир 110–й отдельной механизированной бригады. Он был мужественным воином, настоящим офицером и командиром, которому доверяли жизнь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 110-й ОМБр.

Смотрите также Россияне ударили по Гуляйполю: погиб полковник Захаревич и другие военные

Погиб полковник Сергей Захаревич

В результате российского удара погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко – полковник Сергей Захаревич.

Он был мужественным воином, настоящим офицером и командиром, которому доверяли жизнь. Всегда рядом со своими бойцами – не в штабе, а на передовой. Спокойный, решительный, принципиальный. Человек, который держал фронт не только приказом, а личным примером,

– рассказали в пресс-службе бригады.

Побратимы отмечают, что его уважали, на него равнялись. В бригаде подчеркивают, что "его смерть – болезненная потеря для каждого, кто служил с ним бок о бок".

Полковник Захаревич возглавил 110-ю бригаду в феврале 2025 года. До этого он был заместителем командира 33-й отдельной механизированной бригады, а также проходил службу в 30-й ОМБр и 1-й отдельной танковой бригаде.

"Его опыт и лидерские качества стали опорой для всей бригады в один из самых тяжелых периодов", – отмечают в 110-й ОМБр.

В Генштабе отметили, что полковник Сергей Захаревич – офицер чести, лидер, которого уважали собратья и которому доверяли подчиненные.

"Наша армия потеряла еще одного представителя нового поколения украинских офицеров, которые выросли в боях, стали образцами мужества и инициативного военного лидерства. Он навсегда останется в нашей памяти как волевой командир - так же, как другие павшие украинские офицеры, которые заслужили уважение солдат", – подчеркнули там.