Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу 110-ї ОМБр.

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Загинув полковник Сергій Захаревич

Внаслідок російського удару загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка – полковник Сергій Захаревич.

Він був мужнім воїном, справжнім офіцером і командиром, якому довіряли життя. Завжди поруч зі своїми бійцями – не в штабі, а на передовій. Спокійний, рішучий, принциповий. Людина, яка тримала фронт не лише наказом, а особистим прикладом,

– розповіли в пресслужбі бригади.

Побратими наголошують, що його поважали, на нього рівнялися. В бригаді підкреслюють, що "його смерть – болісна втрата для кожного, хто служив із ним пліч-о-пліч".

Полковник Захаревич очолив 110-ту бригаду у лютому 2025 року. До цього він був заступником командира 33-ї окремої механізованої бригади, а також проходив службу у 30-й ОМБр та 1-й окремій танковій бригаді.

"Його досвід і лідерські якості стали опорою для всієї бригади в один із найважчих періодів", – зазначають в 110-ій ОМБр.

В Генштабі наголосили, що полковник Сергій Захаревич – офіцер честі, лідер, якого поважали побратими і якому довіряли підлеглі.

"Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як вольовий командир — так само, як інші полеглі українські офіцери, які заслужили повагу солдатів", – підкреслили там.