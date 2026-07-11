Комбриг 155-й бригады пошел в СОЧ на фоне скандала с похищением людей в Киевской области

Военное командование и правоохранительные органы расследуют чрезвычайное происшествие с участием военнослужащих в Киевской области. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению местонахождения командира подразделения, который исчез после задержания его подчиненных.

Оперативное командование "Север" официально подтвердило информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова. По данным военного ведомства, офицер самовольно покинул место службы после того, как его подчиненных задержали по подозрению в совершении тяжкого преступления на территории Киевской области. Об этом сообщает издание hromadske со ссылкой на собственные источники в Силах обороны и правоохранительных органах.

Что известно о похищении людей в Киевской области?

Инцидент, который привел к громкому расследованию, произошел в ночь на 28 июня. Тогда семеро человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и увезли их в неизвестном направлении. Родственники пострадавших отмечают, что местонахождение мужчин до сих пор остается неизвестным.

В рамках расследования правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых оказался и командир батальона. Полиция Киевской области пока воздерживается от официальных комментариев, а сам Лучанов не отвечает на телефонные звонки.



В Украине разыскивают комбрига Станислава Лучанова / Фото УП

Как комментируют инцидент в ОК "Север"?

В связи с резонансным расследованием в ОК "Север" выступили с официальным заявлением по поводу этой ситуации.

По факту указанного происшествия правоохранительными органами начаты следственные действия. Командование ОК "Север" оказывает правоохранительным органам всестороннюю поддержку и способствует максимальной прозрачности расследования. Все противоправные действия получат надлежащую правовую оценку. Виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями. Местонахождение командира в/ч А5001, самовольно покинувшего место службы, в настоящее время устанавливается,

– сообщили в ведомстве.

Представители командования также добавили, что все детали дела, которые не повредят следствию, впоследствии будут обнародованы правоохранительными органами.

Что известно о Станиславе Лучанове?

Станислав Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года. До этого назначения он занимал должность начальника штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скала".