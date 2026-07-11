Из Австрии – на фронт, после ранения – к дронам: история командира "Цербера"

До начала полномасштабной войны Влад с позывным "Мазай" работал водителем в Европе и находился в Австрии, когда ночью узнал от матери о начале российского вторжения. Сначала в это было трудно поверить, но после эвакуации родных он решил вернуться в Украину и встать на защиту государства.

Командир подразделения "Цербер" рассказал 24 Каналу, как прошел путь от пехотинца в 93-й бригаде до создания собственной команды БПЛА. После тяжелого ранения он не покинул армию и нашел способ вновь приносить пользу на фронте.

Смотрите также "Балистика на колесах": в администрации Зеленского рассказали, на что рассчитывает Путин, нанося удары по Украине

Возвращение из Европы на войну

До полномасштабного вторжения Влад работал водителем в Европе. Когда Россия начала большой бой, он был в Австрии, а о войне узнал около четырех утра от матери. Сначала в это было трудно поверить, потому что сама мысль о большой войне в Украине казалась невозможной, хотя напряжение перед этим уже ощущалось.

Я не поверил. Подумал, что это какая-то шутка. Не может же в наше время начаться война в Украине, хотя все шло к этому,

– вспомнил военный.

После первоначального шока он собрался с мыслями, вывез родных в Европу и решил возвращаться домой. Работодатель сначала не хотел его отпускать, так как нужно было отработать контракт, но впоследствии согласился и помог добраться до границы. Оттуда Влад уже на автобусе поехал в Украину, где сразу же попытался подписать контракт с ВСУ.

Я немного собрался с мыслями, вывез своих родственников в Европу и решил возвращаться, чтобы встать на защиту государства,

– рассказал он.

Поступить на службу удалось не сразу. Из-за молодого возраста и отсутствия боевого опыта его сначала не брали, поэтому Влад начал расспрашивать друзей, в какой бригаде можно мобилизоваться или подписать контракт. Так он попал в 93-ю бригаду, где уже служили знакомые ребята. Контракт удалось подписать только с третьей попытки, после чего были учения в Европе, подготовка на бронетехнике в Украине и служба в 93-й бригаде.

В 93-й бригаде я прошел службу от пехотинца, группы быстрого реагирования, группы подавления огнем до пилота,

– отметил боец.

Этот путь дал ему опыт различной работы на фронте – от пехоты до дронов. Именно он впоследствии стал основой для нового этапа, когда после ранения Влад начал искать способ вернуться в армию уже в другой роли.

Ранение на Покровском направлении

Ранение Влад получил на Покровском направлении во время боевого задания. Перед этим враг пытался штурмовать позицию, но российскую группу удалось уничтожить. После этого оккупанты начали разбирать место работы подразделения и сожгли точку сбора, поэтому ночью бойцам приказали выдвигаться на разведку новых позиций, чтобы найти более безопасное место для работы.

Когда я проводил разведку, произошел подрыв. Сначала я думал, что подорвался не я, а побратим, который шел рядом,

– вспомнил военный.

После взрыва он пытался подняться, но понял, что двигаться дальше уже не может. Одна нога была сильно повреждена, в другую попало несколько осколков. Влад вызвал эвакуацию и сообщил, что он "300-й". Его быстро вывезли с позиции, дальше были эвакуационный пункт, госпиталь, перевозка в Киев, операции и длительное лечение.

Думал, что это три-четыре месяца – и все, я вернусь на службу,

– рассказал он.

Вернуться так быстро не удалось. Побратимы, которые уже перенесли ампутацию, предупреждали, что восстановление займет гораздо больше времени, чем кажется вначале. Тогда Влад начал искать другой способ помогать военным: занялся волонтерством, ездил к ребятам, собирал средства, покупал для подразделений пикапы. Люди доверяли ему и делали пожертвования, но внутри оставалось ощущение, что это не совсем его место. Именно после этого появился новый вариант возвращения в армию – не в качестве пехотинца, а в качестве командира будущего подразделения БПЛА.

Рождение подразделения "Цербер"

После ранения и волонтерской деятельности Влад все равно искал путь обратно в армию. Переломным стал звонок от друга, который предложил ему возглавить новое подразделение БПЛА – и для разведки, и для ударных операций. Эта идея сразу нашла отклик, ведь еще во время службы в 93-й бригаде он вместе с молодыми соратниками думал о собственной команде, которая могла бы профессионально работать, обучаться и уничтожать врага.

Я очень увлекся этим, потому что еще в 93-й мы с ребятами хотели создать свою команду профессионалов, которая будет выполнять задачи и уничтожать врага,

– рассказал "Мазай".

Так он оказался в 31-й бригаде, где сначала увидел лишь нескольких человек, готовых развивать новое направление. С четырех бойцов команда выросла до 15, а подразделение уже прошло путь от отделения до взвода. Для самого "Цербера" это стало первой маленькой победой, ведь подразделение не просто создается на бумаге, а постепенно расширяется и формирует собственную систему работы.

Сейчас команда хочет развивать три направления: логистическое, разведывательное и ударное. Разведка уже работает, ударные БПЛА находятся на этапе разработки, есть мастерская и люди, готовые учиться у профессионалов, чтобы потом возвращаться и показывать результат на фронте.

В подразделение приходят люди с разным опытом, в том числе и те, у кого было СЗЧ. Причины у каждого могут быть разные, но для Влада важно не только прошлое человека, но и то, готов ли он работать, учиться и быть полезным команде. Поэтому сначала он проводит собеседование, оценивает навыки и определяет, подходит ли боец именно для этой работы.

Объединяет этих людей то, что они хотят уничтожать врага, защищать свою страну, а главное – развиваться,

– подчеркнул командир подразделения.

В "Цербер" приходят люди с разными навыками: кто-то хорошо разбирается в технике, кто-то – в сборке дронов, у кого-то есть способности к пилотированию. Для "Мазая" развитие стало одним из главных условий выживания и победы, ведь обстановка на фронте быстро меняется, а враг постоянно использует новые технологии.

Он следит за тем, что россияне применяют на их направлении, предоставляет ребятам материалы для обучения и хочет, чтобы подразделение продолжало расти. По его словам, если все удастся, уже через год "Цербер" может стать более автономным и самостоятельно выполнять сложные задачи на более сложных направлениях Украины.

Как раненый военный вернулся на фронт: смотрите видео