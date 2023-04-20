На Прикарпатье командир избил солдата из-за замечаний: в прокуратуре рассказали детали

Ивано-Франковская прокуратура сообщила о подозрении командиру, избившему солдата одной из частей Нацгвардии в Прикарпатье. Сейчас офицеру выбирают меру пресечения.

В ведомстве сообщили, что командира сейчас проверяют на причастность к другим случаям, когда он мог превысить свои служебные полномочия. Мужчине может грозить лишение свободы.

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Детали по избиению солдата от прокуратуры

В прокуратуре сообщили, что офицер нанес подчиненному несколько ударов в грудную клетку, толкнул на стол и снова ударил. Причиной конфликта, по данным следствия, стало замечание солдата по употреблению военным ненормативной лексики.

Поэтому Ивано-Франковская прокуратура подозревает командира подразделения в превышении своей власти или военных полномочий в условиях военного положения. За это офицер может получить наказание на срок от 8 до 12 лет тюрьмы. В настоящее время досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР.

В ведомстве также напомнили, что пока преступление лица не будет доказано в суде, оно считается невиновным и не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Избиение солдата в Прикарпатье: что известно