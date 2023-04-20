У відомстві повідомили, що командира зараз перевіряють на причетність до інших випадків, коли він міг перевищити свої службові повноваження. Чоловікові може загрожувати позбавлення волі.
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Деталі щодо побиття солдата від прокуратури
У прокуратурі повідомили, що офіцер завдав підлеглому кілька ударів у грудну клітку, штовхнув на стіл та знову вдарив. Причиною конфлікту, за даними слідства, стало зауваження солдата щодо вживання військовим ненормативної лексики.
Через це Івано-Франківська прокуратура підозрює командира підрозділу у перевищенні своєї влади чи військових повноважень в умовах воєнного стану. За це офіцер може отримати покарання строком від 8 до 12 років в'язниці. Наразі досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР.
У відомстві також нагадали, що доки злочин особи не буде доведено в суді, вона вважається невинуватою і не може бути притягнена до кримінальної відповідальності.
Побиття солдата на Прикарпатті: що відомо
- 18 квітня у мережу потрапило відео побиття солдата-строковика прямо у військовій частині Нацгвардії в Івано-Франківську.
- У мережі повідомили, що конфлікт між військовими трапився ще наприкінці минулого місяця, 26 березня. Його причиною стало зауваження солдата до командира.
- 20 квітня працівники ДБР скерували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу командиру. Йому пропонують обрати захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.
- У процесі розслідування вдалося встановити, що це був не перший випадок знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини. Наразі розслідуються ще два факти застосування сили проти солдатів.