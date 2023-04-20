У відомстві повідомили, що командира зараз перевіряють на причетність до інших випадків, коли він міг перевищити свої службові повноваження. Чоловікові може загрожувати позбавлення волі.

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Деталі щодо побиття солдата від прокуратури

У прокуратурі повідомили, що офіцер завдав підлеглому кілька ударів у грудну клітку, штовхнув на стіл та знову вдарив. Причиною конфлікту, за даними слідства, стало зауваження солдата щодо вживання військовим ненормативної лексики.

Через це Івано-Франківська прокуратура підозрює командира підрозділу у перевищенні своєї влади чи військових повноважень в умовах воєнного стану. За це офіцер може отримати покарання строком від 8 до 12 років в'язниці. Наразі досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР.

У відомстві також нагадали, що доки злочин особи не буде доведено в суді, вона вважається невинуватою і не може бути притягнена до кримінальної відповідальності.

Побиття солдата на Прикарпатті: що відомо