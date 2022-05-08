Командир морпехов 36-й бригады отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города

Командир морпехов 36-й бригады отказался выполнять приказ (защищать Мариуполь – ред.) и попытался скрыться из города с небольшой группой танков и бронированных машин.

Об этом сообщили на пресс-конференции защитников Мариуполя. Офицер управления штаба Илья Самойленко отметил, что один из военных просто боялся выполнять свой долг.

К теме Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию: главное

"Можно было бы бежать, как трус, думать только о собственной жизни, но не думать о собственном долге, присяге, которую на себя принял. Именно это произошло с командиром морпехов 36 бригады. Он просто отказался выполнять приказ, который ему дали. ", – сказал военный.

Большой стыд

По словам Самойленко, командир морпехов Баранюк попытался скрыться из Мариуполя. Он имел небольшую группу боеспособных танков, бронированных машин и боеприпасов.

Здесь нельзя прорваться, но если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь продлить. Это большой стыд,

– заявил Самойленко.