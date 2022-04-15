Командир морпехов верит в деблокаду Мариуполя и призывает к скорейшему ее проведению

Мариуполь, длительное время находящийся в окружении российских оккупантов, нуждается в срочной деблокаде.

Об этом заявил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына в комментарии журналистам.

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Он призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем. По словам Волыны, по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут упорные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация критическая.

По мнению Волыны, Мариуполь может спасти:

или срочная военная операция,

или политическое решение.

Командир морпехов уверен, что сегодня еще возможна деблокада Мариуполя.

Это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства, – подчеркнул он.

Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но ситуация ухудшается.

Что известно о блокаде Мариуполя

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, создавшими в городе гуманитарную катастрофу и совершающими геноцид.

Пока деблокировать Мариуполь не удается, оказать бойцам помощь сложно.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.

13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБрМП записали совместное видеообращение с заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.

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