Про це заявив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина у коментарі журналістам.

Важливо Українські захисники будуть до останнього боронити Маріуполь, – Кириленко

Він закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом. За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає. Ситуація є критичною.

На думку Волини, Маріуполь може врятувати:

або термінова військова операція,

або політичне рішення.

Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

Це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби, – наголосив він.

Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

Що відомо про блокаду Маріуполя

Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид.

Поки що деблокувати Маріуполь не вдається, надати бійцям допомогу складно.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно.

13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відеозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля для захисту міста.

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