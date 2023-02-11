Офицер ВСУ, блоггер Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил о двух ликвидированных российских командиров.

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Россияне даже не доехали до Украины

Речь идет о командире саратовского ОМОН "Патриот" полковнике полиции Алексее Грачеве и руководителе инженерно-саперной группы ОМОН "Патриот" подполковник Андрей Головин.



Ликвидированные российские воины / Фото с телеграмму "Штирлица"

Официально демобилизовали в Октябрьском под Белгородом 13.10.2022 года,

– написал "Штирлиц".

Сами же россияне сообщили, что информации об убитых и пострадавших на объекте нет. Там также заявили о готовности эвакуировать местных жителей "на безопасное расстояние".

Российские СМИ заявили, что в Октябрьском горел "сахарный завод". При этом пропагандисты заверили, что предприятие было обстреляно со стороны Украины.

Безумные потери врага