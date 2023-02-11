Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" повідомив про двох ліквідованих російських командирів.
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Росіяни навіть не доїхали до України
Йдеться про командира саратовського ОМОН "Патріот" полковника поліції Алєксєя Грачова та керівника інженерно-саперної групи ОМОН "Патріот" підполковника Андрєя Головіна.
Ліквідовані російські вояки / Фото з телеграму "Штірліца"
Офіційно демобілізувалися в Октябрському під Білгородом 13.10.2022 року,
– написав "Штірліц".
Самі ж росіяни тоді повідомили, що інформації про вбитих і постраждалих на об'єкті немає. Там також заявили про готовність евакуювати місцевих мешканців "на безпечну відстань".
Російські ЗМІ заявили, що в Октябрському горів "цукровий завод". При цьому пропагандисти запевнили, що підприємство обстріляли з боку України.
Шалені втрати ворога
- Нагадаємо, що тільки за минулу добу наші військові ліквідували 1 140 ворогів. З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу.
- Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки. Зазначимо, що ці дані не є точними, оскільки через велику інтенсивність боїв важко підрахувати всі втрати ворога.
- Нещодавно ЗСУ ліквідували генерал-майора Дмитра Ульянова. Він командував полком мобілізованих із Татарстану. Раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, був командиром 1141-го артполком і командиром 98-ї дивізії ВДВ.
- У січня українські військові "задвохсотили" командира десантників російської армії Алєксандра Макарова.