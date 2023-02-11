Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" повідомив про двох ліквідованих російських командирів.

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Росіяни навіть не доїхали до України

Йдеться про командира саратовського ОМОН "Патріот" полковника поліції Алєксєя Грачова та керівника інженерно-саперної групи ОМОН "Патріот" підполковника Андрєя Головіна.



Ліквідовані російські вояки / Фото з телеграму "Штірліца"

Офіційно демобілізувалися в Октябрському під Білгородом 13.10.2022 року,

– написав "Штірліц".

Самі ж росіяни тоді повідомили, що інформації про вбитих і постраждалих на об'єкті немає. Там також заявили про готовність евакуювати місцевих мешканців "на безпечну відстань".

Російські ЗМІ заявили, що в Октябрському горів "цукровий завод". При цьому пропагандисти запевнили, що підприємство обстріляли з боку України.

Шалені втрати ворога