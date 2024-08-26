На Волыни командир взвода застрелил 20-летнего полицейского, – СМИ

В Волынской области, Ковельском районе, 29-летний командир взвода застрелил правоохранителя. Предположительно, причиной конфликта стал словесный конфликт.

Об этом пишет местное издание "Волынские новости". Отмечают, что работники ГБР расследуют обстоятельства смерти полицейского. 24 Канал пытается получить комментарий относительно инцидента в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Трагедия произошла около 3:30 утра 25 августа на территории опорного пункта сводной бригады правоохранительного органа в Ковельском районе,

– говорится в сообщении СМИ.

Причина убийства – словесный конфликт

Предварительно, у 29-летнего командира взвода возник словесный конфликт с 20-летним правоохранителем, в ходе которого командир выстрелил в милиционера. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.



В убийстве 20-летнего полицейского подозревают командира взвода / Фото – инстаграм larisa_anchevа

По данным СМИ, что командира задержали. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

ZAXID.NET пишет, что инцидент произошел по месту временной дислокации сводной бригады Нацполиции в Волынской области под условным наименованием "Скала".

Тело убитого обнаружили возле палатки – от огнестрельного ранения в голову он погиб сразу.

Личности погибшего и подозреваемого известны

Из сообщения невесты погибшего известно, что правоохранителя зовут Александр Конофольский, а стрелял в него старший лейтенант полиции Владислав Фаренюк – житель города Винница, который является командиром взвода № 2, роты № 21, батальона № 2 ЗБП "Скала".