Полковник российской армии Петр Попов получил подозрение за отдачу приказов о применении химического оружия в Днепропетровской области. Российские военные сбросили как минимум 7 запрещенных гранат на позиции украинских пограничников.

Как сообщил исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский, разоблачение командира 345-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Петра Попова стало результатом совместной работы следователей СБУ, прокуроров и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Каковы подробности?

Следствие установило, что фигурант осенью 2024 года спланировал газовые атаки и отдал прямой приказ вести огонь боеприпасами с веществом CS.

Атаки продолжались в течение сентября 2024 – января 2025 года в районе Ильинки Никопольского района и Марьевки Синельниковского района, где удерживал позиции 8-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины.

Доказательства химической атаки признаны на международном уровне

Правоохранители изучили комплекс вещественных и цифровых доказательств, точно установив происхождение боеприпасов и круг причастных российских военных. Применение этих средств в зоне боевых действий строго запрещено международным правом.

Уже 17 ноября ОЗХО официально обнародовала и распространила материалы украинского расследования среди всех государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия.

Технический секретариат организации подтвердил, что все процедуры сбора, документирования и хранения доказательств украинской стороной полностью соответствовали стандартам организации.

По словам главы ведомства, Украина не только зафиксировала факты военных преступлений, но и привлекает к ответственности конкретных должностных лиц командования армии агрессора.

Сегодня у нас есть не только задокументированные факты применения россиянами химического оружия, но и конкретное подозрение в адрес представителя военного командования РФ в отдаче соответствующих преступных приказов,

– заявил Антон Ковальский.

Дела против российского командования

Руководитель прокуратуры подчеркнул, что каждое должностное лицо вражеской армии понесет индивидуальное наказание по закону.

За каждым таким приказом стоит конкретное лицо. И наша главная задача – доказать его вину в суде,

– резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали, как " заочное подозрение предъявлено российскому генералу армии Александру Дворникову " за ведение агрессивной войны. Именно он в феврале 2022 года отдал приказ наступать из оккупированного Крыма и руководил захватом правобережья Херсонской области.