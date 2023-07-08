Командиры из "Азовстали" вернулись из Турции домой
8 июля 2023, 16:24Читати новину українською
Командиры "Азовстали" вернулись домой из Турции. Речь идет о пяти украинских военных, которых интернировали за границу после обмена.
Владимир Зеленский заявил об этом 8 июля 2023 года. Из плена защитников "Азовстали" был освобожден 21 сентября 2022 года.
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Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными,
– заявил Зеленский.