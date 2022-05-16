Об этом 24 каналу объяснил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у оккупантов есть приказ, а военное командование не может достучаться до главы Кремля, чтобы объяснить его сверхсложность.

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Чем больше мы их сокрушим, тем легче их будет гнать оттуда, – Жданов

Военный эксперт отметил, что главной целью российских захватчиков является то, что они хотят контролировать акваторию Черного моря напротив Одессы и основные торговые пути.

Заодно прикрыть небо для того, чтобы та самая эскадра Черноморского флота могла подойти на траверс Одесского порта, как это было в марте – в начале полномасштабного вторжения.

Путин отдал приказ. Он поставил задачу, а военные пытаются ее выполнить. Я понимаю, что они не могут до него достучаться,

– заявил Жданов.

Он объяснил, что военное командование не может доказать ему, что некоторые задачи, которые он ставит, невозможно выполнить военным путем при имеющихся силах и средствах. Однако российский диктатор говорит, что нужно выполнять все.

В России не военные командуют войной, а политик, заметил военный эксперт. Именно поэтому когда командует такой политик как Путин, то и случается история с Чернобаевкой.

Это последствия управления. На Змеином 4 раза уничтожали русские войска. Значит, будет 5, будет 6. Пока они не берутся за голову или за ум в планировании ведения боевых действий, нам это на руку. Чем больше мы их сокрушим – тем легче их будет гнать оттуда. Олег Жданов Военный эксперт

Как отметил Жданов, россияне по-другому воевать не умеют. Мол, в Украине они столкнулись с классической войной и сразу развернули все учебники, написанные по итогам Второй мировой войны. "Вот они и пошли танковыми колоннами вперед", – допустил логику России во введении войны.

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