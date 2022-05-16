Про це 24 каналу пояснив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, в окупантів є наказ, а військове командування не може достукатись до глави Кремля, щоб пояснити його надскладність.

До теми Росіяни активно стають "хорошими" на острові Зміїний

Чим більше ми їх розтрощимо, тим легше їх буде гнати звідти, – Жданов

Військовий експерт наголосив на тому, що головною ціллю російських загарбників є те, що вони хочуть контролювати акваторію Чорного моря навпроти Одеси й основні торгові шляхи.

Заодно прикрити небо для того, щоби та сама ескадра Чорноморського флоту могла підійти на траверс Одеського порту, як це було у березні – на початку повномасштабного вторгнення.

Путін віддав наказ. Він поставив завдання, а військові намагаються його виконати. Я розумію, що вони не можуть до нього достукатися,

– заявив Жданов.

Він пояснив, що військове командування не може довести йому те, що деякі завдання, які він ставить, неможливо виконати військовим шляхом при тих наявних силах і засобах. Проте російський диктатор каже, що треба виконувати й усе.

У Росії не військові командують війною, а політик, зауважив військовий експерт. Саме тому, коли командує такий політик як Путін, то і трапляється історія з Чорнобаївкою.

Це наслідки керування. На Зміїному 4 рази трощили російські війська. Значить буде 5, буде 6. Поки вони не беруться за голову чи за розум у плануванні ведення бойових дій, то нам це на руку. Чим більше ми їх розтрощимо – тим легше їх буде гнати звідти. Олег Жданов Військовий експерт

Як зазначив Жданов, росіяни по-іншому воювати й не вміють. Мовляв, в Україні вони зіткнулись із класичною війною і відразу розгорнули всі підручники, а вони написані за підсумками Другої світової війни. "Ось вони й пішли танковими колонами вперед", – припустив логіку Росії у введенні війни.

Жданов розповів про "логіку" росіян щодо острова Зміїний: дивіться відео

Ситуація на острові Зміїному: останні новини