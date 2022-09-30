Командование полка защитников Мариуполя встретилось с родными военнопленных

Командирование полка, который героически оборонял Мариуполь и завод "Азовсталь" провели встречу с семьями тех, кто до сих пор в плену россиян. Родные украинских героев получили информацию об условиях их пребывания в плену.

Инициаторами встречи являлись командиры полка. Именно они предоставили родственникам пленных всю имеющуюся информацию об их родных.

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На встрече были и освобожденные из плена защитники

Инициаторами встречи стали временно исполняющий обязанности командира полка Никита Надточий, заместитель командира Сергей Цисарук и начальник штаба Богдан Кротевич и Илья Самойленко, которых удалось освободить из плена в рамках обмена 21 сентября.

Командиры во время встречи предоставили семьям всю имеющуюся у них информацию о состоянии бойцов, находившихся в плену и условиях их пребывания, а также ответили на все поставленные вопросы.

Командный состав полка активно участвует во всех процессах, связанных с обменами защитников "Азовстали" и способствуют Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными всеми возможными способами,

– сообщили в Ассоциации.

Возвращение защитников "Азовстали": главное

В мае приказ о складывании оружия и выходе с завода "Азовсталь" в Мариуполе выполнили около 2500 тысяч украинских воинов. По состоянию на конец сентября более 2000 защитников завода находятся в российском плену.

После выхода защитников завода "Азовсталь" произошло два обмена пленными, в рамках которых вернули именно защитников завода. Во время первого Украина вернула 144 тяжелораненых бойца.

Второй обмен прошел 21 сентября. Тогда Украина вернула 215 человек, из которых 118 – защитники Мариуполя. Также удалось вернуть из плена 5 боевых командиров – Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Шлегу и Олега Хоменко. Командиры до победы Украины будут находиться на территории Турции под протекцией Реджепа Эрдогана.

Также из плена вернулась медик Марьяна Мамонова, которая была на 9-м месяце беременности, о которой узнала во время пребывания на заводе. Через 4 дня после возвращения в Украину она родила девочку.

Как это было – первые кадры освобождения наших защитников из плена 21 сентября: смотрите видео