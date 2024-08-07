Российские командиры просят родственников оккупантов "скинуться" на мешки для трупов
Российские командиры попросили скинуться на мешки для трупов родственников российских военнослужащих. Собственно, просят об этом родственников оккупантов из 394 полка.
Об этом пишут в одном из российских телеграмм-каналов, информирует 24 Канал.
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Командование России просит родственников оккупантов купить мешки для трупов
В телеграм-канале пишут, что сбор открыт для родных военнослужащих из 1 батальона 2 роты, что следует из сообщений родственников в чате полка. Отмечается, что сумма сбора составляет 25 тысяч рублей.
"Добрый день, Уважаемые единомышленники! Никогда не думала, что придется собирать средства, еще и на мешки, но так получилось это факт! Срочный сбор! sos! Командование 5 Армии 394 полка 1 батальона 2-ой роты, обратилось за помощью в приобретении анатомических мешков для эвакуационной группы, необходимо срочно собрать 25 т.р. (тысяч рублей – 24 Канал), – сказано в сообщении.
В комментариях к переводам родственников российских захватчиков попросили писать: "на мешки".
В России командование просит родных вражеских захватчиков купить мешки для трупов / Скриншот с российского телеграм-канала