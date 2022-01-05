Командование ССО просит о помощи для тяжелобольного военного Ростислава Ханича

Военный медик Ростислав Ханич спасал жизни раненых защитников Украины на Донбассе. Однако у бойца обнаружили серьезное заболевание, и теперь помощь нужна ему.

У Ханича диагностировали онкологию

Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины обратилось ко всем неравнодушным украинцам. Военные просят помочь спасти их собрата.

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Это наш собрат и ветеран войны – Ростислав. Медик, который спасает жизни и учит наших воинов выживать в разных условиях. Но сейчас он ведет борьбу за собственную жизнь. Онкология. Ростислав нуждается в помощи,

– подчеркнуло командование.

Стоимость лечения составляет 2 миллиона гривен, самостоятельно оплатить такую сумму воин не может.

"Мы можем ему помочь только объединив усилия. Один за всех и все за одного", – отметили военные.

Как помочь больному медику

Все, кто стремится присоединиться к сбору средств на лечение Ростислава, могут осуществить пожертвование на карту:

У пленного военного Юрия Гордийчука ухудшилось состояние здоровья

4 января уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила об ухудшении здоровья военного Юрия Гордийчука. Он находится в плену оккупантов еще с 2019 года. Сейчас воина незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 на оккупированной территории.

У Гордийчука диагностировали хроническое заболевание – тонзиллит с последующим отеком горла. Это вызывает удушье. В сложных условиях проживания его состояние только ухудшилось.

Денисова требует срочно госпитализировать старшего солдата 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады. Для этого она обратилась к представителям "Красного Креста" в Украине, а также координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотте Реландер.

Полный текст публикации командования сил Специальных Операций ВСУ:

Это наш собрат и ветеран войны – Ростислав. Медик, который спасает жизни и учит наших воинов выживать в разных условиях. Но сейчас он ведет борьбу за собственную жизнь. Онкология. Ростислав нуждается в помощи. Стоимость лечения – 2 миллиона гривен. Мы можем ему помочь только объединив усилия. Один за всех и все за одного.

Сделать любой взнос можно по реквизитам:

5168 7451 1156 6953

Ханич Ростислав.