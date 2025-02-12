Команду дал Путин, – Романова о пытках украинских пленных в тюрьмах России

Российским силовикам с началом полномасштабного вторжения России в Украину дали карт-бланш на пытки украинских военнопленных. Эта информация, появившаяся в западных СМИ, должна всколыхнуть западное общество.

Такое мнение высказала 24 Каналу глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что об этом обязательно уже узнал Дональд Трамп. Также данные о пытках в российских тюрьмах украинских военнопленных должны повлиять на дальнейшие действия США в отношении России.

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Есть механизмы привлечь к уголовной ответственности

"Надеюсь, что это всколыхнуло общественное мнение в США, а также что это всколыхнуло Трампа", – подчеркнула она.

Это, по ее мнению, не просто информация о пытках, в публикации есть ссылки на показания по крайней мере трех российских тюремщиков, которые сбежали из России и находятся под программой защиты свидетелей. Они дали показания в рамках универсальной юрисдикции, и речь уже идет о трибунале. Это означает, что военных преступников будут судить.

Также в этой публикации указано, что приказы получили тюремщики в нескольких регионах России. Однако в соответствии с межгосударственной Женевской конвенцией о гуманном обращении с военнопленными, они должны находиться не в тюрьмах, а под контролем министерства обороны России.

Россия подписала эту конвенцию и настаивает, что придерживается ее. Однако получается, что она ее не выполняет. Однако кто мог дать тюремщикам приказ нарушать конвенцию? Это была команда Путина, потому что кроме него, никто не мог дать такой приказ да еще и по всем регионам России,

– уверена Романова.

Поэтому, по ее мнению, речь идет о привлечении к международной уголовной ответственности не только российских тюремщиков, но и прослеживается прямой путь к ответственности Путина.

Международный уголовный суд в Гааге уже выдал ордер на арест Путина. Однако Трамп и США не признают МУС. Но есть, по ее словам, механизм создания международного трибунала. Это отдельная институция, где будут судить именно россиян, совершивших преступления в отношении украинцев и Украины.

В то же время сейчас работает в цивилизованных странах, в частности в Германии и Франции, так называемая универсальная юрисдикция. Проводятся опросы украинцев, которые были в плену и их пытали. Их показания очень серьезные, и их получает, в частности, генеральный прокурор Германии,

– отметила Ольга Романова.

Напомним, что издание Wall Street Journal опубликовало расследование, в котором говорится о пытках украинских военнопленных в российских тюрьмах. В первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины руководство Федеральной службы исполнения наказаний довело до охранников что "не будет никаких ограничений против насилия" в отношении украинцев.

В материале источники издания отмечают, что "Россия планировала и осуществляла то, что следователи ООН описали как широкомасштабные и систематические пытки". Информацию в статье подтверждают официальные документы и интервью с украинскими заключенными и человеком, который помог работникам ФСИН выехать из России.

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