Таку думку висловила 24 Каналу голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що про це обов'язково вже дізнався Дональд Трамп. Також дані щодо катування в російських тюрмах українських військовополонених мають вплинути на подальші дії США щодо Росії.

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Є механізми притягнути до кримінальної відповідальності

"Сподіваюсь, що це сколихнуло суспільну думку в США, а також що це сколихнуло Трампа", – підкреслила вона.

Це, на її думку, не просто інформація про катування, у публікації є посилання на свідчення принаймні трьох російських тюремників, які втекли з Росії і перебувають під програмою захисту свідків. Вони дали показання у межах універсальної юрисдикції, і йдеться вже про трибунал. Це означає, що воєнних злочинців будуть судити.

Також в цій публікації вказано, що накази отримали тюремники у декількох регіонах Росії. Однак відповідно до міждержавної Женевської конвенції щодо гуманного поводження з військовополоненими, вони мають перебувати не в тюрмах, а під контролем міністерства оборони Росії.

Росія підписала цю конвенцію і наполягає, що дотримується її. Однак виходить, що вона її не виконує. Проте хто міг дати тюремникам наказ порушувати конвенцію? Це була команда Путіна, тому що окрім нього, ніхто не міг дати такий наказ та ще й по всіх регіонах Росії,

– впевнена Романова.

Тому, на її думку, йдеться до притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності не тільки російських тюремників, але й простежується прямий шлях до відповідальності Путіна.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вже видав ордер на арешт Путіна. Однак Трамп і США не визнають МКС. Проте є, за її словами, механізм створення міжнародного трибуналу. Це окрема інституція, де будуть судити саме росіян, що здійснили злочини щодо українців та України.

Водночас зараз працює у цивілізованих країнах, зокрема у Німеччині та Франції, так звана універсальна юрисдикція. Проводяться опитування українців, які були в полоні і катувалися. Їхні свідчення дуже серйозні, і їх отримує, зокрема, генеральний прокурор Німеччини,

– зауважила Ольга Романова.

Нагадаємо, що видання Wall Street Journal опублікувало розслідування, в якому йдеться про катування українських військовополонених в російських тюрмах. В перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України керівництво Федеральної служби виконання покарань довело до охоронців що "не буде жодних обмежень проти насильства" щодо українців.

У матеріалі джерела видання наголошують, що "Росія планувала та здійснювала те, що слідчі ООН описали як широкомасштабні й систематичні тортури". Інформацію в статті підтверджують офіційні документи та інтерв'ю з українськими ув'язненими і людиною, яка допомогла працівникам ФСВП виїхати з Росії.

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