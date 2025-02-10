Про це у своєму розслідуванні пише американське видання Wall Street Journal, передає 24 Канал. Медіа посилається на трьох колишніх співробітників ФСВП.

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Скасування звичайних правил

Джерела WSJ розповіли, "як Росія планувала і здійснювала те, що слідчі ООН описали як широкомасштабні й систематичні тортури". Окрім того, серед доказів офіційні документи, інтерв'ю з українськими ув'язненими та людиною, яка допомогла працівникам ФСВП покинути Росію.

Генерал-майор Ігор Потапенко був начальником управління ФСВП у Петербурзі та Ленінградській області, тож зібрав спецсили в регіональному штабі, аби ознайомити працівників з системою поводження з полоненими українцями.

У WSJ стверджують, що йшлося про скасування звичайних правил – "жодних обмежень проти насильства не буде". Натомість обов'язкові в російській тюремній системі натільні камери, імовірно, були вимкнені.

Цікаво, що з листопада 2024 року Потапенко обіймає посаду віцегубернатора Петербурга.

До слова, наприкінці січня 2025 року Офіс генпрокурора України повідомив можливі версії вибуху в колонії Оленівки у 2022 році, коли загинуло щонайменше 50 українських військовополонених, ще близько 150 було поранено. Слідство припускало використання вогнемета, артилерії або вибухівки.

Пізніше на брифінгу повідомили – за допомогою супутникових знімків не змогли встановити слідів використання артилерії.