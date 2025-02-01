Про те, що відбувається в Україні йому розповідали військові, що потрапили у полон пізніше. Про це він повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю "Еспресо".

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Як українці у полоні отримували новини з України

Ми дійсно були там (у російському полоні, – 24 Канал) в інформаційному вакуумі, але десь до осені 2024-го в колонії, де я перебував, привозили ще людей з полів, які тільки-тільки потрапили в полон. І десь була можливість поспілкуватися з ними. Зрозуміло, середньостатистичний військовий може досконало не знати політичної ситуації, але якісь найпростіші речі знали,

– розповідає захисник.

За словами Романа, саме так він дізнався про те, що українські військові зайшли в Курську область Росії.

"Тоді так було аж дивно наче, але ти приїжджаєш, розумієш, ну так, значить, це добре. Про ті ж безпілотні сили, до речі, також хтось сказав", – зазначив військовий.

Роман Борщ зізнався, що його сильно турбувала ситуація в Україні, адже деякі полонені розповідали про погіршення стану справ.

"Все одно я розумів і вірив, що має бути все тут добре. Але десь отой маленький шматочок тривоги все-таки був: от як приїдеш, а що там? Але звичайно, що приїхав, і дуже насправді все добре. Відносно, звичайно. Зрозуміло, що дуже багато війна своїх коректив унесла, але відносно ще все добре", – розповів військовий.

Нагадаємо, ГУР перехопили розмову окупантів та з'ясували, що російське командування наказало страчувати військовополонених ЗСУ. Наказ віддав окупант з 64 окремої мотострілецької бригади.

Раніше, 58-річний Олег, житель Курахового, потрапив у полон до російських військових після окупації міста, але згодом зміг втекти зі зламаною ногою. За два тижні полону Олег вирішив тікати – йому довелося стрибати з вікна. Згодом чоловіка підвіз інший цивільний, який виїжджав із Курахового на власному авто. Однак по них окупанти відкрили вогонь.