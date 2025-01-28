Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг "Від Оленівки до Гааги: хто відповість за підступне вбивство українських військовополонених?"

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Яку інформацію про Оленівку дали супутникові знімки

Дмитро Марцин, прокурор 18 Департаменту Офісу Генерального прокурора, зазначив, що за допомогою супутникових знімків досліджували територію у радіусі 40 кілометрів від колонії. Тобто брали максимальну дальність артилерійських засобів ураження.

На жаль, не змогли ми встановити ніяких слідів використання. Це скоріше за все пов'язане з тим, що в той період є дуже обмежена кількість супутникових знімків. З них встановити, або просунутися щодо засобу ураження на даний момент не вдалося. Це питання досліджувалося комплексно, можливі варіанти опрацьовуються,

– зазначає Роман.

Роман Мартиновський, провідний експерт Регіонального центру прав людини, додав, що тоді відстань від колонії в Оленівці до лінії бойового зіткнення становила близько 10 – 12 кілометрів. За словами Романа Мартиновського, виникає питання, чому полонених повезли в Оленівку, якщо є ризик навіть випадкового потрапляння на територію, що є такоє є відповідальністю Росії.

Ми помітили, що до травня 2022 року обстріли в районі цієї території були доволі активними як з боку ЗС України, так і з боку ЗС РФ. Починаючи з квітня, коли колонія відновила свою діяльність, інтенсивність обстрілів з боку ЗСУ значно зменшилася. А стосовно території прилеглої до самої колонії, то так не фіксується місць уражень з боку української армії,

– зазначає Роман.

Так само помітно, що з червня активність російської армії поблизу колонії збільшилася. На знімках видно, що з цієї території били з РСЗВ "Град". Тобто росіяни розміщували позиції в районі кілометра від Оленівки.

"Це робило з метою спровокувати Збройні Сили України на відповідь і можливе ураження території колонії", – вказує експерт.