Жив или нет: что в ССО говорят о судьбе командующего Черноморским флотом России

Сегодня, 26 сентября, россияне начали разгонять информацию, что командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов якобы жив. Так ли это – объяснили Силы специальных операций (ССО).

Пока информация уточняется. От многих тел российских офицеров остались только разрозненные фрагменты.

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Что известно о ситуации

Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры сбора данных относительно результатов проведенной операции,

– пишут Силы специальных операций.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России 22 сентября было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших есть и командующий флотом Соколов. Многие тела пока не удалось идентифицировать, поэтому ждем окончательных данных.

О том, что Соколов может быть жив, еще вчера вечером, 25 сентября, писали некоторые пропагандистские российские СМИ. А массово форсить его "воскрешение" начали сегодня, 26 сентября. Соколов якобы был "на коллегии оборонного ведомства", даже появился ролик с заседания, который выложило российское минобороны. Что интересно, рупор Кремля Дмитрий Песков говорил о Соколове в таком ключе: мне нечего сказать, информации от минобороны не было. В последнее время Песков очень часто ссылается на другие ведомства, мол, спрашивайте их, а я без комментариев.

Что известно о Соколове