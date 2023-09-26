Жив или нет: что в ССО говорят о судьбе командующего Черноморским флотом России
Сегодня, 26 сентября, россияне начали разгонять информацию, что командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов якобы жив. Так ли это – объяснили Силы специальных операций (ССО).
Пока информация уточняется. От многих тел российских офицеров остались только разрозненные фрагменты.
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Что известно о ситуации
Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры сбора данных относительно результатов проведенной операции,
– пишут Силы специальных операций.
В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России 22 сентября было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших есть и командующий флотом Соколов. Многие тела пока не удалось идентифицировать, поэтому ждем окончательных данных.
О том, что Соколов может быть жив, еще вчера вечером, 25 сентября, писали некоторые пропагандистские российские СМИ. А массово форсить его "воскрешение" начали сегодня, 26 сентября. Соколов якобы был "на коллегии оборонного ведомства", даже появился ролик с заседания, который выложило российское минобороны. Что интересно, рупор Кремля Дмитрий Песков говорил о Соколове в таком ключе: мне нечего сказать, информации от минобороны не было. В последнее время Песков очень часто ссылается на другие ведомства, мол, спрашивайте их, а я без комментариев.
Что известно о Соколове
- Если информацию о его смерти все же подтвердят, то это будет первый российский адмирал и самый высокопоставленный командующий, ликвидированный за время полномасштабного вторжения России. Журналисты проанализировали историю российских военно-морских сил и выяснили, что в последний раз государство-террорист теряло командующего флотом в 1904 году, во время русско-японской войны.
- Виктор Соколов отдавал приказы о ракетных ударах "Калибрами" по территории Украины, в том числе по энергетической инфраструктуре. Ранее эту тактику он отточил на войне в Сирии. В Черноморский флот попал уже после начала полномасштабного вторжения.