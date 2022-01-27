Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за трагедии в Днепре
Источник:24 канал
В Днепре утром 27 января произошла ужасная трагедия на территории завода "Южмаш". Поэтому командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.
О своем решении Николай Балан заявил на брифинге в Днепре. После того, как он получил сообщение о трагедии, сразу отправился на место происшествия.
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Отстранили и командование полка
Балан в начале своей речи выразил глубокие соболезнования близким и родным погибших. И отметил, что готов отвечать как командующий всей Нацгвардией. Следовательно, подал соответствующий рапорт.
С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией,
– заявил Балан.
Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, привлеченные к охране "Южмаша". Все, чтобы они не могли влиять на расследование.
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Николай Балан уточнил, что следствие по делу проводит ГБР и Специализированная военная прокуратура.
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Что известно о Николае Балане: главное
Источник: Википедия
- Родился в селе Старый Лисец Ивано-Франковской области.
- В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.
- Прошел офицерские посты от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.
- Пятый президент Порошенко назначил его заместителем командующего Национальной гвардией 18 апреля 2014 года.
- С 6 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года исполнял обязанности Командующего Национальной гвардии Украины.
- В июне 2019 года Балан стал новым командующим Национальной гвардии Украины.
Главное о трагедии на территории "Южмаша" в Днепре
- Убийство произошло около 3:40 утра 27 января в Днепре на территории, которую охраняли нацгвардейцы.
- 21-летний Артем Рябчук – солдат срочной службы – открыл огонь по своим собратьям во время выдачи оружия. В результате нападения погибли 5 человек: 4 военных и гражданская женщина. Она пыталась не дать пройти стрелку, однако он ее в упор расстрелял.
- Кроме жертв, есть еще 5 раненых. Среди них – 22-летняя военная, которая потеряла 3 литра крови.
- "Слуга народа" Юлия Яцик, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявила о травле нацгвардейца, который совершил жестокое нападение. Эту версию будут проверять следователи. Их по делу, кстати, аж 18.
- Рябчуку следователи уже сообщили о подозрении по трем статьям: о преднамеренном убийстве, похищении, присвоении, вымогательстве военнослужащим оружия и боевых припасов и дезертирстве.
- Прокуроры будут просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативного залога.