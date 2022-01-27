Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку из-за трагедии в Днепре

В Днепре утром 27 января произошла ужасная трагедия на территории завода "Южмаш". Поэтому командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.

О своем решении Николай Балан заявил на брифинге в Днепре. После того, как он получил сообщение о трагедии, сразу отправился на место происшествия.

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Отстранили и командование полка

Балан в начале своей речи выразил глубокие соболезнования близким и родным погибших. И отметил, что готов отвечать как командующий всей Нацгвардией. Следовательно, подал соответствующий рапорт.

С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией,

– заявил Балан.

Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, привлеченные к охране "Южмаша". Все, чтобы они не могли влиять на расследование.

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Николай Балан уточнил, что следствие по делу проводит ГБР и Специализированная военная прокуратура.

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Источник: Википедия

Родился в селе Старый Лисец Ивано-Франковской области.

В 2017 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Прошел офицерские посты от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

Пятый президент Порошенко назначил его заместителем командующего Национальной гвардией 18 апреля 2014 года.

С 6 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года исполнял обязанности Командующего Национальной гвардии Украины.

В июне 2019 года Балан стал новым командующим Национальной гвардии Украины.

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