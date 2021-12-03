Комаровский признал, что Ахметов прилетал на день рождения Шустера в Вильнюс

Врач Евгений Комаровский, который был на празднование дня рождения журналиста Савика Шустера, рассказал, был ли на нем олигарх Ринат Ахметов. По его словам, бизнесмен был среди гостей, однако политику на праздновании не обсуждали.

О присутствии олигарха Евгений Комаровский заявил в интервью пропагандистскому СМИ, которое связывают с пророссийским блоггером Анатолием Шарием. Однако доктор раскритиковал расследование "Украинской правды".

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Комаровский говорит, что о политике не говорили

По словам Евгения Комаровского, на дне рождения Савика Шустера с Ринатом Ахметовым никто о политике не говорил. В то же время доктор решил рассказать о тосте от олигарха на застолье.

Он (Ахметов – 24 канал) говорил очень невероятный тост за здоровье человека, который ему стоит очень дорого. Потому что из-за того, что Савик Шустер не согласовывает с ним ничего и делает что хочет, потом на него наезжает власть, и он теряет деньги,

– заявил Комаровский.

Журналист-расследователь Михаил Ткач положительно отреагировал на слова Комаровского, несмотря на то, что тот опроверг все, что говорилось в расследовании "Украинской правды".

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