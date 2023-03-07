На фронте погиб комбат львовских десантников Андрей Луканюк

В Бахмутском районе при обстреле погиб командир львовских десантников майор Андрей Луканюк. Ему было всего 34 года.

Андрей Луканюк – родом из села Годы-Добродовка Ивано-Франковской области. На защиту Украины стал в 2014 году. С тех пор активно участвовал в боевых действиях на самых горячих направлениях фронта.

Что известно о погибшем Герое

Андрей Луканюк с 2013 года активно участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 2014 года занял должность командира роты. Был участником боевых действий за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.

В 2022 году майор Андрей Луканюк стал командиром аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Герой погиб 6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр. Андрей Луканюк находился на командно-наблюдательном пункте аэромобильного батальона как раз в то время, когда начался артобстрел.

В бригаде отмечают, что Андрей Луканюк "был настоящим примером военной доблести и славы".

Андрей Валерьевич был офицером которого уважали, он был подлинным примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый,

– написали в пресс-службе 80 ОДШБр.



Майор Андрей Луканюк / Фото прессслужбы 80 ОДШБр

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