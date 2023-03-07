Андрій Луканюк – родом із села Годи-Добродівка, що на Івано-Франківщині. На захист України став у 2014 році. Відтоді брав активну участь у бойових діях на найгарячіших напрямках фронту.

Що відомо про загиблого Героя

Андрій Луканюк з 2013 року брав активну участь у формуванні 3-ої батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2014 року обійняв посаду командира роти. Був учасником бойових дій за Луганський аеропорт, Дебальцево, Красногорівку, Широкине.

У 2022 році майор Андрій Луканюк став командиром аеромобільного батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади.

Герой загинув 6 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Часів Яр. Андрій Луканюк знаходився на командно-спостережному пункті аеромобільного батальйону якраз у той час, коли розпочався артобстріл.

У бригаді зазначають, що Андрій Луканюк "був справжнім прикладом військової доблесті та слави".

Андрій Валерійович був офіцером якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави. Вимогливий та справедливий,

– написали у пресслужбі 80 ОДШБр.



Майор Андрій Луканюк / Фото пресслужби 80 ОДШБр

Загиблі захисники України