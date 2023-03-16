Комбата 46 бригады снизили из-за интервью The Washington Post: что говорит сам "Купол" и в ДШВ

Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий "Купол" дал интервью The Washington Post. После этого его снизили в должности.

"Купол" в интервью говорил о наших потерях и проблемах в армии. Однако в Десантно-штурмовых войсках назвали озвученные потери "завышенными". Об этом рассказал спикер ДШВ Валентин Шевченко

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Подтвердили, что комбата назначат на должность в один из учебных центров ДШУ ВСУ. Кроме того, была проведена служебная проверка.

Почему снизили "Купола"

По словам Шевченко, офицер нарушил ряд документов по публичному общению и сведению сведений, составляющих государственную тайну.

В ВСУ введены стандарты НАТО, согласно которым разрешение на общение военнослужащего из медиа предоставляет его командир. Этого не было.



Кроме того, в ДШУ отрицали слова офицера. Подчеркнули, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных за мобилизацией, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части. По словам спикера, некоторые подчиненные "Купола" также проходили курс подготовки в Британии.

Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа,

– сказал Шевченко.

Поэтому командование решило назначить командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" на должность в один из учебных центров ДШУ ВСУ.

Позиция "Купола"

Военный подтвердил, что его снизили с должности командира батальона, передает "Общественное" . В ответ он написал рапорт на увольнение.

Как отмечает "Купол", командующий ДШУ ВСУ генерал-майор Максим Миргородский объяснил понижение в должности тем, что когда офицер заявляет о плохой подготовке военных, пусть сам их готовит.

Что этому предшествовало