Атака на комбинат "Кавказ" в Ростовской области: стало известно о многих пострадавших

В ночь на 18 августа в городе Пролетарское Ростовской области прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что Силы обороны успешно атаковали нефтебазу на комбинате "Кавказ", а сейчас в сети появились сообщения о многих пострадавших россиянах.

Как пишут российские телеграм-каналы, количество пострадавших достигает почти 20 человек. Впрочем, в каком состоянии травмированы – неизвестно, передает 24 Канал.

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Через сутки после пожара в России заявили о пострадавших

Взрывы в Пролетарском прогремели ночью и на рассвете 18 августа. Губернатор Ростовской области традиционно отчитался об "успешном" отражении атаки дронов, а также заявил, что "пе-ве-о" сбила БПЛА. Однако впоследствии добавил, что после якобы "падения обломков" вспыхнули склады с дизельным топливом.

Впрочем, даже после этого российские власти не сообщали о пострадавших. Только 19 августа днем заявил, что в результате пожара на нефтебазе на комбинате "Кавказ" есть пострадавшие.

Так, пострадали по меньшей мере 18 человек. Голубев утверждает, что все пострадавшие – пожарные. Губернатор Ростовской области не сообщал, какие травмы получили спасатели, лишь добавил, что 14 пожарных уже получили амбулаторную помощь. Другие 4 спасателей – госпитализированы с ожогами.

К слову, россияне до сих пор не смогли ликвидировать пожар. Нефтебаза уже более суток охвачена огнем, а дым от нее растянулся уже на сотни метров. Местные жители Ростовской области, которые живут в 50 километрах от места событий, жалуются на едкий запах дыма.