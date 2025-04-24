Комбинированный удар по Киеву: известно о погибших, среди пострадавших –дети
- Киев подвергся комбинированной атаке баллистикой и "Шахедами" ночью 24 апреля, в результате которой погибли 2 человека и пострадали 54, в том числе 6 детей.
- Больше всего пострадал Святошинский район, где произошли разрушения и возгорания на 6 локациях. Горел жилой дом.
- В области также были атаки, вызванные пожары и повреждения зданий.
Киев подвергся комбинированной атаке баллистикой и "Шахедами" ночью 24 апреля. В результате удара пострадало много людей. Также известно о погибших.
По состоянию на 3:53 уже известно о 2 погибших. А пострадали 54 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
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Что известно о пострадавших в Киеве
По словам Кличко, 38 человек госпитализировали, среди которых – 6 детей. Остальным оказали помощь на месте. Также среди раненых – беременная женщина.
Ранее Кличко сообщал, что больше всего пострадал Святошинский район. Известно о разрушениях и возгорания там произошли на 6 локациях, в частности в жилом доме. Люди были под завалами.
К слову враг также атаковал Киевскую область ракетами и "Шахедами". В области произошли пожары. А в Бучанском районе повреждена пятиэтажка и горел магазин.
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